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Altın fiyatları yükselecek mi ünlü yatırım bankası Credit Suisse tahminini açıkladı!

Korona sonrası düşmeye başlayan altın fiyatları için yeni tahminler geliyor. Altın yükselecek mi sorusunun yanıtı merak edilirken ünlü yatırım bankası altın tahminlerini yükseltti. İşte İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse'a göre altın tahmini..

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İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini öngörerek fiyat tahminlerini yükseltti.Credit Suisse, düşük ve negatif getiriler, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini öngörerek fiyat tahminlerini yükseltti.

Fiyatlar bu tahminlerimizi aşabilir
Üçüncü çeyrek için ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine çıkaran Credit Suisse, dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine çekti. Dünya'nın haberine göre, 2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesiden 1.800 dolara yükselten Credit Suisse, "Eğer ABD Hazine kağıdı getirileri 100 baz puan seviyesinin altına düşer ise fiyatlar bu tahminlerimizi aşabilir" değerlendirmesini de yaptı.

Altın bugün kaç lira oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.515,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

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