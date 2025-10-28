Altın fiyatları tepetaklak! Yatırımcıyı şaşırtan gram altın fiyatı, çeyrek altın da...
Altında değer kaybı sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları öyle bir düşüş yaşadı ki yatırımcı şaştı kaldı. Gram altın 6 bin lira sınırına dayanmış ve dev bankalar tahminlerini öne çekmişlerdi. Uzmanlar ise ani yükselişin 'anormal' olduğunu belirtmiş düzetmenin sinyalini vermişti. Bugün altın ne kadar oldu?
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü 5 bin 367 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın 5 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyrediyor.
Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.
"PANİK YAPMAYIN"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Memiş, "Bankadan kredi çekerek veya kredi kartıyla 6 bin liranın üzerinde çok alım yapan olmuş. Panik yapmayın bari 2026’da zarar etmezsiniz." ifadelerini kullandı.