Altın fiyatları tepetaklak! Yatırımcıyı şaşırtan gram altın fiyatı, çeyrek altın da...

"PANİK YAPMAYIN"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Memiş, "Bankadan kredi çekerek veya kredi kartıyla 6 bin liranın üzerinde çok alım yapan olmuş. Panik yapmayın bari 2026’da zarar etmezsiniz." ifadelerini kullandı.