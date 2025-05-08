Altın fiyatları tekrar çakıldı: Uzman isimden yatırımcıya uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "faizleri indirin" çağrısına rağmen Fed, politika faizini sabit bıraktı. Powell, açıklamasında ABD ekonomisinin güçlü istihdam verileriyle desteklendiğini ve bu nedenle şu an için herhangi bir faiz indirimi ihtiyacı duymadıklarını belirtti. Ayrıca, uygulanan yeni gümrük tarifelerinin ilerleyen dönemde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini, bunun da büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.Powell, mevcut koşullarda 'bekle-gör' stratejisini sürdürerek para politikasında temkinli bir duruş sergileyeceklerinin altını çizdi.