Altın fiyatları tekrar çakıldı: Uzman isimden yatırımcıya uyarı
Kısa süreli toparlanmanın ardından sert bir düşüş yaşanarak ons fiyatı 3920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3364 dolara kadar düştü. Gram altın ise 4200 TL seviyesini aşağı yönlü kırarak 4122 TL'ye kadar geriledi. Öte yandan altın fiyatlarında yatırımcıya alım fırsatı uyarısı yapıldı. Gram altının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili de tarih verildi.
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın piyasasında sert hareketlilik yaşandı. Kararın ardından ons altın, kayıplarını telafi ederek güne 3400 dolar seviyesinin üzerinde başlasa da bu yükseliş kalıcı olmadı.
Kısa süreli toparlanmanın ardından sert bir düşüş yaşanarak ons fiyatı 3920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3364 dolara kadar düştü. Gram altın ise 4200 TL seviyesini aşağı yönlü kırarak 4122 TL'ye kadar geriledi.
22 Nisan tarihinde 3500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, ABD ile Çin arasındaki diplomatik temasların gündeme gelmesi ve ticaret savaşlarında yumuşama beklentisiyle düşüşe geçmişti. Dün, yani Fed kararı öncesinde 3398 dolar seviyelerine çıkan ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri sabit tutma kararı ve yaptığı açıklamalar sonrası ani bir düşüşle 3364 dolara kadar geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "faizleri indirin" çağrısına rağmen Fed, politika faizini sabit bıraktı. Powell, açıklamasında ABD ekonomisinin güçlü istihdam verileriyle desteklendiğini ve bu nedenle şu an için herhangi bir faiz indirimi ihtiyacı duymadıklarını belirtti. Ayrıca, uygulanan yeni gümrük tarifelerinin ilerleyen dönemde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini, bunun da büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.Powell, mevcut koşullarda 'bekle-gör' stratejisini sürdürerek para politikasında temkinli bir duruş sergileyeceklerinin altını çizdi.