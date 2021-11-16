Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerinde! Gram altın 608 lira oldu yükseliş sürecek

Dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi. Gram altın 608 lirayı gördü. Çeyrek altın da 995 liradan satılıyor. Uzmanlara göre altın fiyatları daha da yükselecek.

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600 TL’lik seviyenin üzerindeki seyrini sürdüren gram altın bu sabah saatlerinde yüzde 0,4’e varan artışla 608 TL’lik seviyeyi görerek tarihi rekorunu yineledi.

Kapalıçarşı'da fiyatlar

Bunun yanında Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde çeyrek altın 964 TL alış ve 989 TL satış fiyatıyla, yarım altın 1928 TL alış ve 1989 TL satış fiyatıyla ve Cumhuriyet altını 3 bin 854 alış, 3 bin 961 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

Gram: 607,95 Çeyrek: 995,00 Cumhuriyet:3.976,00 Yarım:1.998,00

Gram altın 670 lirayı test edecek

Gram altın yatırımcısının sabırla beklemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Gram altın 2022 yılının ilk çeyreğinde 650-670 TL seviyesini mutlaka test edecek. Burada dikkat edilmesi gereken beklemeyi bilmektir." ifadelerini kullandı.

Uzman Cihat Çiçek ise 1.000 TL hedef fiyatla zirveyi göstermişti.