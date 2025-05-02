Altın fiyatları saat 15.00'de ya yükselecek ya düşecek peki saat 15.00'da ne olacak
Altın fiyatları bu hafta iniş ve çıkışlarla kırılma gününe vardı. Yatırımcısı altın fiyatları düştüğünde almak için fırsat kollarken, satmak isteyenler ise yükseliş bekliyor. Bugün altın fiyatları güne yükselişle başlasa da herşey saat 15.00'da netleşecek. Bu saatte gelecek verilerle altın fiyatları ya yukarı yönlü hareketlenip yeni rekor kıracak ya da çakılacak. Tüm piyasa saat 15.00'daki kritik ana kilitlendi. Saat 15.00'da ne olacak derseniz...
Altın fiyatları için kritik gün gelip çattı. Piyasaların gözü kulağı saat 15.00'da... Altın fiyatları için bu saat kırılma anı olarak tanımlanıyor. Son bir haftadır düşüş yaşayan altın fiyatları ya çıldıracak ve yukarı yönlü rekorlar kıracak, ya da gram altın fiyatı çakılacak ve 4 bin liranın altına inecek. Herşey saat 15.00'de yapılacak açıklamaya bağlı. Peki saat 25.00'da ne olacak derseniz; ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. İşte altının beklediği veri bu...
Saat 15.00'daki kritik viraj öncesinde altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 11.30 itibariyle 4.035 lira. Çeyrek altın 6.598 TL, yarım altın 13.196 lira, tam altın ise 26.737 lira. Altının ons fiyatı ise 3.250'de... Altın fiyatlarında bugün yüzde 0.5 ile yüzde 0.7 arasında yukarı yönlü değişim görüldü. Şimdi gözler saat 15.00'da...
Saat 15.00'da ne olacak?
Altın fiyatları günlerdir bugün ABD'den gelecek olan kritik veriyi bekliyordu. Son haftalarda yaşanan düşüş altın fiyatlarında düzeltme olarak görüldü. Bugün saat 15.00'da açıklanacak veri ise altın fiyatları için kırılma anı olarak niteleniyor. Saat ABD'den beklenen veri tarım dışı istihdam rakamları olacak. Peki rakamlar düşük ya da yüksek gelirse altın fiyatları nasıl etkilenir?
Tarım dışı istihdam verisi güçlü gelirse altın ne olur?
Saat 15.00'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri tüm piyasaların rotasını etkileyecek. Altın fiyatları da tamamen buna kilitlenmiş durumda. Uzmanların değerBu durumda altın fiyatları 3200 doları aşağı yönlü kırarsa 3180-3150 doları görme ihtimali var. Uzmanlar, Altın fiyatlarının düşüşten sonra yeniden toparlanıp 3200 doların üstüne dönebileceğini not ediyorlar.