Altın fiyatları saat 15.00'de ya yükselecek ya düşecek peki saat 15.00'da ne olacak

Altın fiyatları için kritik gün gelip çattı. Piyasaların gözü kulağı saat 15.00'da... Altın fiyatları için bu saat kırılma anı olarak tanımlanıyor. Son bir haftadır düşüş yaşayan altın fiyatları ya çıldıracak ve yukarı yönlü rekorlar kıracak, ya da gram altın fiyatı çakılacak ve 4 bin liranın altına inecek. Herşey saat 15.00'de yapılacak açıklamaya bağlı. Peki saat 25.00'da ne olacak derseniz; ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. İşte altının beklediği veri bu...