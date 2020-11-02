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Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Gram altın 506 lira oldu

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 2 Kasım 2020 gram altın 506, çeyrek altın 830 liradan alıcı buluyor.

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Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hızlı başladı.  Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altının gramı, İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da 506 lira civarında bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar?

Gram altın: 506 lira

Çeyrek altın: 830 lira

Yarım altın: 1.663 lira

Cumhuriyet altını: 3.312 lira

En çok kazandıran altın

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre son 10 yılda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), borsa, altın, euro ve dolardan hiçbiri iki yıl üst üste en çok kazandıran yatırım aracı olamadı.

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

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