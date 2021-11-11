Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 588 lira olan gram altın daha da yükselecek

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından gram altın fiyatları 589 lira ile rekor kırdı. Şu sıralar altın 588 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın da 964 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle daha da güçlendi. Yüzde 6.2 seviyesinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi altında yükseliş ivmesini tetikledi.

Ons altın dün 1868 dolar seviyesine kadar yükseldi saat 06:55 itibarıyla ons altın 1850 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altındaki yükselişin yanında döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını yeni rekor seviyesine yükseltti. 589 lira ile rekor kıran gram altın şu sıralar 588,25 liradan alıcı buluyor.

Gram:588,48 Çeyrek:964,00 Cumhuriyet:3.858,00 Yarım:1.935,00

Yıl sonu tahmini 585 TL seviyesinde

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ederken Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'tan çarpıcı bir tahmin geldi.

Gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devamının beklediğini belirten Erbaş, “Gram altında yıl sonu beklentimiz 582-585 TL seviyesinde. Ons altında ise 1800 dolar öngörüyoruz.” dedi.

Altın gerilemeyecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Memiş, "Her yıl 100,100 üstüne koyan bir gram altın var. Gerilemedi, gerilemeyecekte" açıklamasını yaptı.