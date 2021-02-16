Altın fiyatları kritik sınıra dayandı! Daha da düşecek mi? Uzmanlar açıkladı
Dolar/TL kurunun 7 lira seviyesinin altına düşmesinden sonra gözler direkt altına çevrildi. Gram altın 400 liranın altına gerileyecek mi? Yoksa yeniden yükseliş trendine mi girecek? İşte piyasalarda son durum...
Gram altın sabah saatlerinde 407 lira, çeyrek altın 676 lira, Cumhuriyet altını ise 2,781 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma için uzmanlar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte altında yön arayışına cevap niteliğinde analizler...
Gedik Forex
Ons altın temkinli seyrini koruyor. ABD'de dün piyasalar tatildi, dolayısıyla önemli bir veri akışı izlenmedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, 6 Ocak günü Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.
Teşvik paketi görüşmeleri sürüyor, dünyada vaka sayısında azalma izleniyor ve piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Bu gelişmeler karşısında altın yatay ve zayıf seyrediyor. Teşvik paketi beklentisi altını sınırlı da olsa olumlu etkiliyor. Gelecek dönemde hayata geçirilmesi beklenen paket, altın için olumlu bir yön çizebilir. Dolayısıyla paketin seyri altın açısından önemli.
Dinamik Menkul
Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir.