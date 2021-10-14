Altın fiyatları için 600 TL tahmini! Uzmanlardan yatırımcıya flaş tavsiye

Altın fiyatları uçuşa geçti. Tekrar 500 liranın üzerine demir atan gram altında yükselişin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Peki bu konuda uzmanlar ne diyor? İşte altın yatırımcısına bomba tavsiyeler...

Abone ol

Dün ons altın 1.780 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 523 lirayı gördü. Böyle bir yükselişin ABD’den ‘bol para döneminin sona ereceğine yönelik’ mesajların ve Fed’in faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin olduğu bir ortamda gerçekleşmesi dikkat çekti. Altındaki bu harekette, ekonomilerin 2025’e kadar tam anlamıyla toparlanamayacağına dair beklentiler, dolar/TL’nin geldiği seviye (9.09), enflasyon endişesi ve jeopolitik risklerin etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, 10 yıllık ABD tahvil faizleri düşerse (dün yüzde 1.57’ydi) ons altının hızlıca yükselebileceğini belirtiyor.

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; Altının iç piyasadaki yükselişinin kurdaki artışa bağlı olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmiyor. Altını pandemi ve jeopolitik olaylar da etkiliyor. Çünkü aslında ‘normale döndük’ demek için çok erken. 2025’e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesi beklenmiyor” dedi.

Dünyada çok yüksek likidite olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Para toplu hareket ediyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda bir anda endüstriyel metal fiyatları yükselmişti. Şimdi normale döndü. Yani spekülasyona son derece açık bir piyasa var” dedi.

Yıldırımtürk, tüm dünyadaki merkez bankalarının çok temkinli davrandığını belirterek, “Piyasaları ürkütmeyen açıklamalar yapılıyor. Alınacak faiz kararları önden haber veriliyor” diye ekledi.





Yıl sonu beklentisi 600 TL

Sene sonuna doğru kur ve altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyleyen Yıldırımtürk, “Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Pandemi öncesinde var olan ve dünyada ticaret savaşları olan bilinen sorunların henüz çözülmediğini de ifade eden Yıldırımtürk, “Asıl bu sorunlarla ilgili tedirginlikler altın fiyatlarını yukarı çekebilir” dedi.

Yine rekor seviyeye ulaşacak bozduracaklar acele etmesin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası’nın 21 Kasım’daki faiz kararına bağlı olarak kurdaki hareketin altın fiyatlarında etkili olacağına işaret etti. Memiş, şunları söyledi:

“Ben artık gramın 500 liranın altına ineceğini sanmıyorum. Yılsonunda tekrar gram altının rekor seviyesi olan 540 liraya çıkmasını bekliyoruz hatta üzeri de olabilir. Her ne kadar ons altının fiyatı düşse de biz daha önce de ons düşerken iç piyasada gramın dolara bağlı olarak arttığını gördük. Bence altın bozdurmak isteyen acele etmesin. 500 lira artık bir alım fırsatı olarak görülmeli.”

Enflasyon endişesi etkili

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da “ABD Merkez Bankası Fed’in politika normalleştirmesi eğilimi ve enerji fiyatlarındaki artışın ithalatçı ülkeleri daha dezavantajlı hale getirmesi gibi etmenler doların yükselmesini etkiledi. Altında ise artan enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskılar ve ABD’de artan enflasyon seviyelerinin Fed’in politika görüşüne etkileri değerlendirilmeli. Altın kararsız seyrini sürdürüyor” diye konuştu.