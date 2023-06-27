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Altın fiyatları bir anda çakıldı! Gram altın 1560 liranın altına yeni zirve bekleniyor

Altın fiyatları bir anda çakıldı! Gram altın 1560 liranın altına yeni zirve bekleniyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kurunun etkisi ile rekor üstüne rekor kıran altında düşüş yaşanıyor. Dün 1617 liraya kadar yükselen gram altın bugün 1597 liradan alıcı buluyor.

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Altın yatırımcıları bugün altın ne kadar, düşüş  mü var yükseliş mi araştırmalarına devam ediyor. Dolar kurunun etkisi ile yeni zirveleri test eden altın fiyatları bugün alım fırsatı veriyor. 

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında bugün rüzgar tersine döndü. Altının gram fiyatı 1597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2571 lira, Cumhuriyet altını da 10.236 liradan satılıyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Uzmanlara göre gram altın fiyatı önümüzdeki aylarda 1700-1800 lirayı görebilir. Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

27 Haziran altın fiyatları

Gram altın:1.597,86-1.598,16

Çeyrek altın: 2.571,00-2.655,00

Cumhuriyet altını: 10.236,00-10.571,00

Yarım altın: 5.134,00-5.318,00

Yatırımcının açıklamalarını dikkatle takip ettiği piyasa uzmanı İslam Memiş de "Sabırla dolar/TL kurunu takip etmeyi sürdürüyorum.
Son alım sonrası hedef olarak beklediğim ikinci zirve 1.650 lira seviyesi." dedi.

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