Altın fiyatı rekor kırıyor! Son 6 yılın en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Asya piyasalarında bin 453 dolara kadar yükselen ons altın son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Ons fiyatı şu dakikalarda bin 439 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 739 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle, sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın günü yüzde 0,1 düşüşle 259,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi.

Son 6 yılın en yüksek seviyesi

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, cumhuriyet altını bin 739 liradan satılıyor. Dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün Asya piyasalarında bin 453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda bin 439 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran gerilimi

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

Bin 458 dolar önemli direnç konumunda

Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 430 doların destek, bin 458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.