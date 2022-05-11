Altın fışkırıyor! En fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası...
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC) 2022’de dünyanın en fazla altın rezervine sahip olan ülkelerin sıralamasını paylaştı.
Son açıklanan verilere göre, Türkiye’nin geçen yıla göre altın rezervlerinde artış görülürken sıralamadaki yeri de değişti. İşte Türkiye’nin en fazla altın rezervi bulunan ülkeler arasındaki sırası…
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40- Irak 96,4 ton altın rezervine sahip
39- BIS 102,0 ton altın rezervine sahip
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38-Romanya 103,6 ton altın rezervine sahip
37-Güney Kore 104,4 ton altın rezervine sahip
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36-Yunanistan 114,1 ton altın rezervine sahip
35-Libya 116,6 ton altın rezervine sahip
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