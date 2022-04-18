Altın fırladı gramı 940 lira eşiğinde İslam Memiş 'Altın ve dolar almam' kıtlık olacak diyor
18 Nisan 2022 haftasına altın yükselerek, dolar ise baskılanmış vaziyette yatay seyirde başladı. Gram altının fiyatı 940 lira eşiğine dayandı. "Ben olsam bu fiyatlardan dolar ve altın almazdım" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haziran ayından sonra kıtlık olacağı uyarısı yaptı. İşte piyasalarda son durum...
Altın fiyatları 18 Nisan 2022 pazartesi gününe yükselişle başladı. 940 lira eşiğini zorlayan gram altın gün boyu yükseliş trendinde oldu. Altının gramı saat 17.30 itibariyle 938 liradan günü tamamladı. Çeyrek altın bin 533 liradan satılıyor. Altının onsu ise bin 984 dolar... Dolar 14.65 liradan satılırken, Euro 15.83 liraya girelemiş durumda.. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son hareketliliği değerlendirip, "Elimde TL olsa altın da almam dolar da" dedi.. İslam Memiş, "Haziran ile Eylül arasında kıtlık olacak" dedi... İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in uyarıları...
Kağıt para alacaksam dolar almazdım!
Dolar kurunda baskılanma var, yakında yukarı yönlü bir atak olabilir…. Ama Euro-Dolar paritesine baktığımızda euro daha fazla değer kaybediyor… Ben bir ülkenin kayıt parasına yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı… Ben bu şartlarda daha fazla düştüğü için euro alırdım…
Altın almayı tercih etmem
Altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir… Ancak, ben bugünkü koşullarda ne ons altın ne de gram altın almayı tercih etmem…
Gram altın yıl içinde 1450 TL olacak ama...
Altın yıl içinde yükselecek mi? Tabii ki yükselecek… Gram altında 1450 TL’yi beklemeye devam edeceğim… Ancak ben bu seviyeden alım yapmanın uygun olacağını düşünmüyorum…