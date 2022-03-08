Altın düşüşe geçti İslam Memiş, düşeceği yeri gösterip uyardı! Gram altın önce 850 lira olmadan dokunmazdım

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızlı bir yükseliş trendine giren altın fiyatları bugün aniden düşüşe geçti. Altın yükselirken "Almayın" uyarısı yapan İslam Memiş, yeni bir uyarı daha yaptı. Memiş, "Gram altın önce 850 lira, gümüş 10,50 lira, dolar 13,80 lira olmadan dokunmazdım" dedi.

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Altın dünkü sert yükselişin ardından 8 Mart 2022 Salı gününe düşüşle başladı. Dün 924 lirayı gören gram altın güne 920 liradan başladı. Dolar ise güne biraz yükselişle 14.38 liranın üzerinde başlarken, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altındaki düşüşü görüp de altın alacaklara 'almayın, bekleyin, daha da düşecek' uyarısı geldi.

Gram altın güne 920 lira, çeyrek altın, 1504 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin liradan başladı. Altın fiyatlarında düne göre düşüş yaşanması bazı yatırımcıları daha da yükselecek beklentisiyle altın almaya yönlendiriyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıyı bu fiyattan altın almamaları için uyarıp altının düşeceği yeri söyledi.

İşte İslam Memiş'ten yatırımcıya bugünle ilgili bomba tüyolar...

- Elimde TL olsa döviz, altın veya gümüş almazdım.

- Elimde altın veya gümüş olsaydı pariteden dolar (63.830 dolar) EUR’ya (58.730 euro) veya Sterlin’e geçerdim.

- Elimde dolar olsa pariteden EUR (1,0856) veya Sterlin (1,3107) alırdım.

- Kripto satmaz aksine alır beklerdim.

- Borsa, pariteler, kripto en çok değer kaybeden oldu. Gram altın önce 850 lira, gümüş 10,50 lira, dolar 13,80 lira olmadan dokunmazdım.

- Dolar gerilediğinde haliyle tüm yanancı paralar da geriler. Elimde TL olsaydı, sabırlı olurdum.