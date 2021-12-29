Altın düşünce Trabzon hasır bileziği 10 günde 40 bin TL ucuzladı! Fiyatı şaşırttı: 35 yıldır böylesini görmedim
Altının gram fiyatı tarihi zirvesi olan 1062 liralardan önce 600 lirayara düşerken, ardından dolardaki hafif yükselişle birlikte bugünlerde 700 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarındaki bu düşüş ve oynaklık ise en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği'nin fiyatını etkiliyor.
Son günlerde altın fiyatının düşüşe geçmesi vatandaşın altına talebini artırırken dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği fiyatında yüzde 30-40’lara varan düşüş yaşanmasına neden oldu.
Altın fiyatının yeni yılda daha da düşeceği yada stabil kalacağını belirten kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, halkın bundan faydalanması gerektiğini söyledi.
Tonyalı, altın fiyatının düşmesi ile Trabzon hasır bileziğinin fiyatının da neredeyse 3’de bir oranında inişe geçtiğini belirterek ”Yılın son günlerinde doların ani yükselişiyle şu anda yüzde 30 yüzde 40’a varan indirimler var." dedi.
Tonyalı "Yeni içerisinde bu fiyatların stabil veya daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda altının gramı 705 TL. Bütün sektörde çeşitlerde hepsinde fiyatlar yüzde 30-40 düştü. Her sattığımız üründe hepsinde düşüş var. " ifadelerini kullandı.