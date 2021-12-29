Altın düşünce Trabzon hasır bileziği 10 günde 40 bin TL ucuzladı! Fiyatı şaşırttı: 35 yıldır böylesini görmedim

Tonyalı "Yeni içerisinde bu fiyatların stabil veya daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda altının gramı 705 TL. Bütün sektörde çeşitlerde hepsinde fiyatlar yüzde 30-40 düştü. Her sattığımız üründe hepsinde düşüş var. " ifadelerini kullandı.