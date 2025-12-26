Altın durdurulamıyor: Dolar bazında tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD faiz indirim beklentileriyle birlikte güvenli liman talebinin güçlenmesi üzerine, Cuma günü ons başına 4 bin 530 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.
Küresel piyasalarda kıymetli metaller hafta boyu hareketli geçirirken altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
ALTINDAN DOLAR BAZINDA TARİHİ REKOR
Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD faiz indirim beklentileriyle birlikte güvenli liman talebinin güçlenmesi üzerine, Cuma günü ons başına 4 bin 530 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.
ABD'nin Venezuela'dan ham petrol sevkiyatlarına uyguladığı ambargo, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların devam etmesi ve Washington'un Nijerya'da IŞİD'e yönelik son askeri saldırısı, yatırımcıların ve piyasaların odak noktası olmayı sürdürüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri önümüzdeki yıl konusunda görüş ayrılığına düşse de,