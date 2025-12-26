Altın durdurulamıyor: Dolar bazında tüm zamanların rekorunu kırdı

ALTINDAN DOLAR BAZINDA TARİHİ REKOR

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD faiz indirim beklentileriyle birlikte güvenli liman talebinin güçlenmesi üzerine, Cuma günü ons başına 4 bin 530 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.