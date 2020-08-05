Altın daha da yükselecek deniyor! Altının gram fiyatı 460 lirayı gördü

Altın fiyatları çılgın yükselişini bugün de devam ettirdi ve gram altın 460 liraya çıktı. Uzmanlar altındaki yükselişin sebeplerini açıkladı.

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Dolar 7 liranın üstüne fırlarken altın fiyatları da 460 lirayı gördü. Bugün çeyrek altın 753,80 liradan alınıyor, 767,80 liradan satılıyor. Yarım altın 1.533,40 liradan, Cumhuriyet altını da 3.045,40 liradan veriliyor.

Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini açıkladı.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.

"Altın yukarı yönlü seyrini sürdürüyor"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal ise altındaki yükselişle ilgili şunları söyledi:



*Salgın kaynaklı endişeler ve gündemdeki mevcut riskler nedeniyle güvenli liman talebinin güç kazanırken, ons altın yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Pozitif teknik görünümün korunduğu ve tarihi zirvelerden işlem gören gram altında, ons altın ve kur tarafındaki hareketler belirleyici olmaya devam edecektir.

Mahfi Eğilmez: Yükselişte iki neden etkili Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

1- En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

2- Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

Altın neden yükseliyor?

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen de Habertürk'teki yazısında altının yükselişini şu nedenlere bağlıyor:

*Covid-19 krizine karşı merkez bankalarının çok büyük likidite yaratması ve bunu reel sektöre akıtmaları (böylece kağıt paraların değeri altın karşısında düşüyor)

*Doların zayıflaması (Dolar endeksi 4 ayda 103'ten 94'e indi ve ons altın dolar ile ölçülüyor)

*Ekonomiler epeyce zayıfladı ve hala ikinci dalga riski var (güvenli liman talebi yaratıyor altın için)

*Faizlerin dip yapması (sabit getiri kalmayınca yine faiz ödemeyen ancak değeri düşmeyeceği düşünülen altın alınıyor)

Teşvik paketlerinin rolü

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde.

ABD'de geçen ay koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı. Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaşmıştı.

'Altının yükselmesi Türkiye'nin lehine'

Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında altının neden yükseldiğini, "Altının pandemi ile birlikte yükselmesini tetikleyen ana etken küresel likidite bolluğu ve faizlerin daha düşmesi, hatta tahvil piyasasının yaklaşık dörtte birinin negatif faizli hale gelmesidir. Yani altının yıldızını parlatan, altına altın dönemini yaşatan ana faktör paranın bollaşmasıdır" diyerek açıkladı.

Yıldırım, Türkiye'deki altın fiyatının üzerine bir de kur artışı binince gram altının rekor kırdığını açıkladı. Yıldırım'a göre altının yükselişi Türkiye'nin lehine: "Halkın elinde önemli miktarda bir altın stoku var. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, altın mevduatında da artışlar söz konusu. İşte bu stok değerleniyor."