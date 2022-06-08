Altın çıldırdı 1015 lirayı geçti! Daha da artar mı? Uzmanların 'sürpriz' açıklaması bomba

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü. Sabah saatlerinde 1000 lirayı gören altın her dakika artıyor. Şu sıralar gram altın 1015 liradan alıcı buluyor. Bununla birlikte dolar ve Euro da coştu. Dolar 17.09 Euro da 18.32 liradan işlem görüyor.