Altın çıldırdı 1015 lirayı geçti! Daha da artar mı? Uzmanların 'sürpriz' açıklaması bomba
8 Haziran altın fiyatları resmen çıldırdı. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı aştı 1015 lirayı gördü. Yatırımcılar 'altın daha da artar mı?' diye merak ediyor. Uzmanlar geçtiğimiz haftalarda yükselişin süreceğini bu rakamın sürpriz olmayacağını duyurmuştu. İşte altın piyasasındaki son rakamlar...
Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü. Sabah saatlerinde 1000 lirayı gören altın her dakika artıyor. Şu sıralar gram altın 1015 liradan alıcı buluyor. Bununla birlikte dolar ve Euro da coştu. Dolar 17.09 Euro da 18.32 liradan işlem görüyor.
8 Haziran altın fiyatları
Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın 1015 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.661 liradan, yarım altın 3.318 liradan, tam altın 6.625 liradan işlem görüyor.
İslam Memiş'ten altın yorumu
İslam Memiş Temmuz ayında gelmesini beklediği 1.100 TL gram altın tahmininin beklenenden önce gerçekleşeceğini ifade etti. Memiş şunları söyledi:
- Benim bugün yaşadığımız koşullarda dolar/TL kurunun en iyi ihtimalle 15,88 seviyesinin altına inmesini bekliyorum. Döviz kurları şu anda maliyet yapmak için riskli. Bu gram altın ve gram gümüş tarafında geçerli. TL bazında performansların riskli olduğunu düşünüyorum.