Altın çakıldı 'her zaman kazandırmaz' uyarısı geldi! Tarih boyunca 6 kez böyle oldu
Altın fiyatları, yükseliş seyrini sonlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda 6 bin sınırına yaklaşan gram altın bugün 5 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor. Ons altında da sert düşüşler görüldü. Ekonomist Mert Başaran altın yatırımında "Her zaman kazandırır" algısının gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve önemli uyarılarda bulundu.
Ekonomist Mert Başaran, altın piyasasına ilişkin canlı yayınında dikkat çeken açıklamada bulundu. Başaran, "Altın her zaman kazandırır" söyleminin yanlış olduğunu söyleyerek, yatırımcıların geçmişte yaşanan sert dalgalanmaları unutmaması gerektiğini dile getirdi.
"SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI"
Başaran, altının tarih boyunca altı defa sert yükseliş yaşadığını, fakat her seferinde yüzde 40 ila yüzde 50 arasında düşüş yaşandığını vurguladı.
Başaran, özellikle kaldıraçlı altın işlemleri yapan yatırımcılara uyarıda bulunarak, “Krediyle altın alan, tepede yakalanırsa parasının yarısını kaybedebilir. Altın uzun vadede kazandırır ama her dönemde değil” değerlendirmesinde bulundu.
"KENDİ ANALİZİNİZİ YAPMAYI ÖĞRENİN"
Yatırımcıların sadece aracı kurumların tavsiyeleriyle hareket etmemesi gerektiğini söyleyen Başaran, "Küresel kurumlar bile bazen yanılabiliyor. Her yatırımcı kendi analizini yapmayı öğrenmeli, altının iniş-çıkış döngülerini iyi anlamalı" açıklamasında bulundu.