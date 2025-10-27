Altın çakıldı 'her zaman kazandırmaz' uyarısı geldi! Tarih boyunca 6 kez böyle oldu

"KENDİ ANALİZİNİZİ YAPMAYI ÖĞRENİN"

Yatırımcıların sadece aracı kurumların tavsiyeleriyle hareket etmemesi gerektiğini söyleyen Başaran, "Küresel kurumlar bile bazen yanılabiliyor. Her yatırımcı kendi analizini yapmayı öğrenmeli, altının iniş-çıkış döngülerini iyi anlamalı" açıklamasında bulundu.