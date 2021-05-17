'Altın bir iki hafta içinde 450-480 lira sonra 600 lira olacak' İslam Memiş'ten olay tahmin

Altın fiyatları uçuşa geçti ve 2 haftadır yükselişi durdurulamıyor. Yıla 451 liradan başlayan gram altın 500 liranın üzerini gördü. Ons altın ise bin 853 doları aştı. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Altın almak için acele edilmemesini isteyen Memiş, fiyatların bir iki hafta içinde 450-480 liraya kadar gerileyeceğini, yaz aylarında ise 600 lira seviyesinin sürpriz olmayacağını söyledi.

Abone ol

Yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altın fiyatları, nisan ayına hızlı başlarken mayıs ayında ise aralıksız neredeyse iki haftalık yükseliş trendine girdi. 451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatı, şubatta 397 liraya gerilerken martta ise 480 liraya yükselmişti. Nisan ayında başlayan yukarı yönlü hareket mayıs ayında ise hızlanırken son ralli sonrası altının gramı ise 500 lirayı aştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişi yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının altını çiziyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altınla ilgili yorumları şöyle...

Gram altın 502 lirayı gördü

Yaşanan gelişmelerin ardından altının ons fiyatının 1.853 dolar, gram fiyatının ise 500 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, ''Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.853 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi" diye konuştu.

Haziran'da da yükselişini sürdürecek

Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın son 6 ayın en yüksek seviyesine gelerek 504 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş hızı gümüş fiyatlarında da hissedildi. Gümüşün gram fiyatı sabah saatlerinde 7 lira 54 kuruşu görürken şu sıralarda 7 lira 44 kuruş seviyesinde izliyor. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar döviz kurlarında ise yükseliş yerini düşüşe bıraktı dolar kuru 8 lira 34 kuruşa düştü.

Altın fiyatlarında yeni rekorlar görülebilir

Haziran ayında hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirveler göreceklerini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Memiş şu şekilde konuştu:

- Altının gram fiyatı, hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL kurundan destek görerek yükseleceğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerden ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir.

- Mayıs ve haziranda hem banka altın mevduatlarında hem de düğün sezonundan dolayı fiziki tarafta fiziki altın taleplerin artacağını öngörüyorum.

- Mayıs ayının yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyorum.'

- Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğini tahmin ediyorum.

- Tabi döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı.

Gümüşte 40 dolar beklentisi

- Altının yanı sıra gümüşün ons ve gram fiyatlarında da yükselişlerin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Geçen yıl kapanma sürecinde serbest piyasalarda gümüşün ons fiyatı 27,50 dolar, gram fiyatı ise 7,50 liraya yükseldi. Bu yıl ise gümüşün ons fiyatının 40 dolar, gram fiyatının ise 10 liraya yükselebileceğini düşünüyorum.