'Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş 'ben almam' deyip fiyat verdi! 'Sert bir şekilde düşürecek ya da...'

Altın fiyatları düşüyor. Gram altın 909 lira çeyrek altın ise 1486 liradan satılıyor. İslam Memiş, "Ben olsam bu fiyatlardan altın almazdım" deyip alım yapılacak fiyatı verdi ve "Hazır olun" dedi.

Abone ol

Mart ayı içerisinde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik risklerle gram altın fiyatı 968 TL’ye çıkarak 2022’nin en yüksek seviyesini gördü. İstanbul Dolmabahçe'deki Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çıkan 'barış umudu' altını başağı etti. Gram altın 31 Mart gününe 905 liradan başladı ve 11:30 itibariyle 909 liradan satılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın almaya hazırlananlara "Bekleyin, bu fiyattan altın almayın" uyarısı yapıp rakam verdi.

Kısa vadeli rahatlama geçici bunu sakın unutmayın!

Rusya-Ukrayna savaşında bir ateşkes kararı verileceğini sanmadığını belirten İslam Memiş, "Şunu unutmamak lazım ciddi bir resesyon linki var. Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.

Yüzde 25'lik alım yapmaya hazır olun!

“Gram altında 900 lira, gümüşün gramında 12 liranın üzerinde almam. Aşağı sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım” sözünü hatırlatan İslam Memiş, altındaki düşüşün süreceğini belirterek, "İkinci yüzde 25'lik alım için hazır mısınız?" diye sordu.

“Ons altında 1.900 dolar, ons gümüşte 25 dolar üzerinde almam. 1.900 dolar ve 25 dolar altına sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım” sözünü de hatırlatan İslam Memiş, yüzde 25 kademeli alım için 'hazır olun' dedi.

Bitcoin'in 43 bin dolara kadar dümesini bekliyorum

Bitcoin 47 bin doları gördü, kâr satışı bekliyorum. 43 bin dolara kadar düşmesini bekliyorum. Kripto para piyasasına yatırım yapanlar dikkat etmeli. 43 bin dolar seviyesine indikten sonra 50 bin 52 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir atak göreceğiz.

Sterlini 19 liranın üzerinde almıyorum

Sterlin dolar paritesi 1.32 seviyesinin üzerini kırabilir. Sterlini 19 liranın üzerinden almıyorum. Dolar endeksi 97,82 seviyesinde 98'in altına sarktı. O yüzden de ons altında yükselişler gördük.

Sert bir şekilde düşürecek ya da çıkaracaklar

Altın alım için fırsat olabilecek seviyeleri de belirten İslam Memiş, “Bir aylık süreçte 900 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımı yapmayın dedim. Korku ve panik yok, daha alt seviyelerde alma imkanınız olabilir demiştik. Bu fiyatlamalar normal. Manipülasyon piyasası var. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar. 900 lira altını alım fırsatı olarak görüyorum. 850 ile 900 arası gram altın için” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Yaz ayları daha fazla moral bozacak

"Dolar kurundaki geri çekilmeler de 14.80 altı kademeli alım için fırsat” diyen İslam Memiş, “Bunlar değerlendirilmeli. Yaz aylarında dolar, altın, gümüşte yeni zirveler görmemiz mümkün. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir” ifadelerini kullandı.