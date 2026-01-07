Altın alımında yeni dönem! Artık kuyumcudan nakit parayla altın alınamayacak

Kuyumcularda altın yatırımcılarını bekleyen yeni dönem başlıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alıncak olan Kıymetli Metal Takip Sistemi’ne (KMTS) göre gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım altınlara 'bandrol' geliyor. Aynı zamanda kayıt dışılığın önüne geçmek için altın alım ve satımı artık nakit yerine sadece kredi kartı veya bankadan para transferiyle yapılabilecek.

2025 yılınının en çok kazandıran yatırım aracı altın alışverişinde yeni dönem başlıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) çok yakında devreye giriyor. Yeni sisteme göre, 2025 yılında yatırımcısına yüzde 110 kazandıran gram altın, çeyrek altın, yarım altın başta olmak üzere tüm altınlara 'bandrol' sistemi geliyor.

ARTIK NAKİTLE ALTIN ALIMI YOK

-Kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla nakit altın alışverişi de sona eriyor.

-Kuyumcularda altın alımı ve satımı artık sadece kredi kartı ya da EFT/havale ile yapılabilecek.

ALTININ KAYNAĞI BİLİNECEK

Yeni düzenlemeyle Darphane tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gramlık altın için de geçerli olacak bir kiloluk altın için de...