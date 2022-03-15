Altın 1450 lira olacak bugün gramı 919'a düştü İslam Memiş altın alın diyor

Bugün gram altın fiyatları 920 lira seviyesine kadar düştü. Gümüş fiyatlarında da düşüş var. Saat 12.30 itibariyle çeyrek altın 1.503, yarım altın 3.006, tam altın fiyatları ise 5.994 lira. Gram altın fiyatları 920 liranın altını da test etmeye başladı. Peki altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? 920 liranın altına kadar inen gram altın bu fiyattan alınır mı? Altın fiyatları daha da düşer mi? Dolar kuru artacak mı? Para ve altın uzmanı İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan altın fiyatları için tüyolar verdi. Tunç Şatıroğlu 2 gün sonraya, perşembe ve cumayı işaret etti alım için fırsat var dedi. İşte piyasa rakamları ile altın ve dolar için para ve altın uzmanlarından gelen tavsiyeler: