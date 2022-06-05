Altılı masadan adaylık için Kılıçdaroğlu'na 5 puan şartı

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan altılı masanın, cumhurbaşkanı adaylığı için anketlerde Erdoğan'ın 5 puan önünde olan ismi aday gösterme kararı aldığı iddia edildi.

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru adaylık tartışmaları sürüyor. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü “Kılıçdaroğlu’na 5 puan kıstası…” başlıklı yazısında, muhalefetin oluşturduğu Altılı Masa’nın aday belirleme kriterlerini aktardı.

Altılı masanın kurmaylarının açıklamalarını köşesine taşıyan Sarıkaya, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"5 puan şartı"

Ölçüsü ve kuralları nedir? Şu cümleyi yakın geçmişte SP ile birlikte, İYİ Parti ve DP’nin en etkin ve yetkin isimlerinden duydum:

“Göstereceğimiz aday, kamuoyu yoklamalarında Erdoğan’ın en az 4-5 puan önünde çıkmalı ki etkili bir yarış olsun…”

İYİ Parti’nin, adının yazılmasını istemediği için aktaramadığım etkin ismi ile sohbet ederken konuyu biraz daha açtı:

“Biz masada Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey'in adaylığı üzerinde en son konuşan oluruz. Herkes fikrini söyler, diğer 4 parti olumlu bakıyorsa biz de destek veririz. 5 partiden birisi karşıysa zaten bize söz kalmaz…”

Bir diğer etkin ve yetkin ismi ile sohbet ederken de gördüm ki benzer yaklaşım sergiledi ve şu formülü dile getirdi:

“Alınan karar gereği seçim tarihi açıklandığında birden çok güvenilir kamuoyu yoklama şirketlerine anket yaptıracağız. Orada önde giden kim ise ona bakacağız. Bizim Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsun diye tercihimiz yok. Ancak adayın en azından Erdoğan’ın en az 4-5 puan önünde olmasını bekleriz.” Neden 3-4 veya daha yüksek değil de 4-5 puan?

Buna da yanıtı şöyle oldu:

“Seçimlerinin kazandırdığı deneyim. AK Parti 2015 Haziran’ında %40,8 aldı. Bastırdı 9 puan arttırıp, %49 yapabildi. Geçen seçim ise partisinin oyu %38 idi. O denli asıldı ki sesi kısıldığı için miting iptal etti; ancak %42 yapabildi. Demek ki 4 puan çıkabiliyor. Bu seçimin kendine göre özelliği var, bizim adayın 4-5 puan önde başlaması gerekir…”