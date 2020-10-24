Altayspor'dan yeni açıklama: Koronavirüs vaka sayısı 34'e çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altayspor'u koronavirüs vurmuştu. Son yapılan açıklamada takımdaki koronavirüs vaka sayısının 34'e çıktığı duyuruldu. Duruma yönelik yarın (24 Ekim) oynanacak Giresunspor maçı ertelendi.

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Altay Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Altınordu maçı öncesinde 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 15 kişide korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapan siyah-beyazlılarda vaka sayıları arttı.

Altay yaptığı açıklamada 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Giresunspor ile oynanacak maç ertelendi

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.