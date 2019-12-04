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Altay Trabzonspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Altay’a konuk oluyor. Fırtına, bu sezon Türkiye Kupası’nı en az lig kadar önemsiyor. Futbolseverler, "Altay - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtlarını arıyor. Altay - Trabzonspor muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay’a konuk oluyor. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray karşısında galibiyeti 90. dakikada yediği golle kaçıran Trabzonspor, TFF 1.Lig’de yarışan rakibini devirip moral bulmak istiyor. Fırtına, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi İzmir’den avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi 3-1 devirip Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Altay - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Altay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz, Leandrinho, Tatos, Putsila, Paixao

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim, Abdülkadir, Doğan, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge

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