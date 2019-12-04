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Altay Trabzonspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Altay’a konuk oluyor. Fırtına, bu sezon Türkiye Kupası’nı en az lig kadar önemsiyor. Altay - Trabzonspor maçının tüm detayları haberimizde...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay’a konuk oluyor. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayan müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetiyor ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Galatasaray karşısında galibiyeti 90. dakikada yediği golle kaçıran Trabzonspor, TFF 1.Lig’de yarışan rakibini devirip moral bulmak istiyor. Fırtına, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi İzmir’den avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi 3-1 devirip Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Altay: 1 - 2 :Trabzonspor (İkinci yarı oynanıyor)

66' GOOOLL!! Alexander Sörloth takımını tekrar öne geçiren golü attı! Golün asistini yapan isim Yusuf Sarı.

55' GOOOLL!! Leandrinho takımı adına penaltıyı gole çevirdi! Fernandes'in Hüsamettin'i ceza sahasında düşürmesiyle Altay lehine penaltı kararı verildi. Penaltı atışını gole çeviren Leandrinho, skora eşitliği getirdi.

45' GOOOLL!! Daniel Sturridge takımını öne geçiren golü attı! Donis Avdijaj'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sturridge, plase bir vuruşla ağları havalandırdı.

Stat: İzmir Atatürk
Hakem: Serkan Tokat
Saat: 18:30
Yayın: A Spor

Altay: Cihan, Erhan, Gencer, Cenk, Özgür, İbrahim, Putsila, Tatos, Mesut Can, Mustafa, Leandrinho

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge

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