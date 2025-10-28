ALTAY Tankı'ndan gösteri sürüşü! TSK'ya teslim edilen ALTAY'ın özellikleri neler?
ALTAY Tankı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi. Törenin hemen ardından ALTAY tankı gösteri sürüşü yaptı. İşte o anlar ve ALTAY tankının özellikleri...
BMC Savunma’nın Ankara-Kahramankazan’daki ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tören sonrası ALTAY Tankı gösteri sürüşü yaptı.
ALTAY Tankı'nın gösteri sürüşü yaptığı anları Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkatle izledi.
ALTAY Tankı'nın özellikleri
MKE'den edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilen Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY'ın silah sistemlerinin altında Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE'nin de imzası bulunuyor.
Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen ALTAY Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti. Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.