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Altay Galatasaray maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Altay Galatasaray maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'ın çok zor olsa da matematiksel olarak Avrupa'ya gitme şansı devam ediyor. Altay ise zorlu maçı kazanarak ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay'a konuk oluyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Altay - Galatasaray

Altay: Lis, Tolga, Björkander, Ceyhun, Kazımcan, Poko, Thiam, Zeki, Thaciano, Rodriguez, Rayan

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Babel, Kerem, Gomis

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan haftalarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti. Küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

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