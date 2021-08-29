Altay-Fenerbahçe Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Puan kayıpsız yollarına devam eden Fenerbahçe ve Altay Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın beraberlikle kapattığı haftayı galibiyetle geçmek istiyor. Ligin flaş takımı Altay ise zor maçı kazanmayı arzuluyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u tek golle mağlup eden Fenerbahçe, ikinci haftada Kadıköy'de ağırladığı Antalyaspor'u da 2-0 yenmeyi başardı.

Ligde ilk hafta Kayserispor'u 3-0 gibi farklı skorla geçen Altay ise ikinci haftada Alanyaspor'u 4-1 yenilgiye uğrattı.

ALTAY- FENERBAHÇE: 0-2 (CANLI SKOR)

55- GOOOL! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Enner Valencia, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

51- GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Cebrail Karayel'den topu kapan Ferdi Kadıoğlu, şık hareketlerle rakiplerini ekarte ederek ilerliyor ve ceza sahası dışında sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

48- Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Luiz Gustavo'nun, ön direkte müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda Mateusz Lis son anda topu tekrar kornere gönderiyor.

43- Bright Osayi-Samuel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kalıyor.

34- Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına gönderdiği ortasında İbrahim Öztürk kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

33- Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

20- Maçta bu dakika itibarıyla gol yok. Karşılaşma fauller nedeniyle sık sık duruyor.

1- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Fenerbahçe başlıyor.

11'ler:

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammedi Valencia