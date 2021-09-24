Altay Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 7. haftasında Altay, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi moral arıyor. Mustafa Denizli'nin takımı ise puan yada puanların peşinde. Peki; Altay - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk oluyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Kartal, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken İzmir temsilcisi ise 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Sakatlıklar nedeniyle İzmir'e 16 futbolcu götüren Beşiktaş, Altay ile 18 sezon sonra ligde rakip olacak.

Altay - Beşiktaş

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Thiam, Zeki, Thaciano, Kappel, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Gökhan, Kenan, Larin