Altay Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 7. haftasında Altay, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi moral arıyor. Mustafa Denizli'nin takımı ise puan yada puanların peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk oluyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Kartal, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken İzmir temsilcisi ise 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Altay ile 18 sezon sonra ligde rakip olan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N'Koudou, Teixeira, Mehmet Topal ve Necip Uysal'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Rosier forma giyemeyecek. Montero da hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Altay: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı sona erdi)

20' GOL İPTAL! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasında seken topa hareketlenen Kenan Karaman'a çarpan top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Pjanic (Güven), Kenan