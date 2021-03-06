Altan Karındaş kimdir usta oyuncu huzurevinde yaşıyordu hayatını kaybetti
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde huzurevinde kalan ve 1 ay önce rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki usta sanatçı Altan Karındaş, bu sabah yaşamını yitirdi.
93 yaşındaki Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu.
Sosyal medya hesabından acı haberi veren oyuncu Melek Baykal ise "Uzun zamandır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti maalesef. Nurlarda uyuyun. Mekanınız cennet olsun. Sizi hep güzel hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.
Ünlü tiyatrocu Nedim Saban ise sosyal medya hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu:
''Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek.''
10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı.