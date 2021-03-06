Altan Karındaş kimdir usta oyuncu huzurevinde yaşıyordu hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu Nedim Saban ise sosyal medya hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu:

''Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek.''