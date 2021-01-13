Alt Tarafı Bi’ Talk Show sunucusu Kaan Sekban'dan eşcinsellik sorusuna olay cevap
Bankacılıktan komedyenliğe geçen Kaan Sekban, "Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Bankalardan sahnelere uzanan bir kariyere sahip olan Kaan Sekban, şimdilerde stand up yerine Alt Tarafı Bi’ Talk Show programının sunuculuğunu yapıyor. Son yıllarda da adından sıkça söz ettiren Sekban, bir paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü komedyen Kaan Sekban'a bir takipçisi, "Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?" sorusunu yöneltti. Sekban, takipçisine verdiği cevap ile sosyal medyanın konuşulanlarından biri oldu.
Sekban, takipçisine "Benim için fark etmez. Eşcinsel olabilir. Benim için çocuğumun dürüst, cesur ve kendi olması mühim" yanıtını verdi.
Kaan Sekban: 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans mezunudur.