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Alper Tekbaş'ın yeni eseri 'Tatil tadında kalın' raflardaki yerini aldı

Gazeteci yazar Alper Tekbaş, 'Tatil tadında kalın' adlı yeni kitabıyla raflardaki yerini alırken güçlü kalemiyle Türk turizmine yön vermeyi hedefliyor.

Güçlü kalemiyle turizme yön veren ve yazılarıyla turizm sektöründe belli bir okur kitlesine sahip olan gazeteci Alper Tekbaş, 'Tatil tadında kalın' adlı yeni kitabında yine gönülleri fethedeceğe benziyor.

Turizmin geleceğine ışık tutacak
Hayatından süzülen anılarının, deneyimlerinin ve emeklerinin turizmin geleceğine ışık tutacağı inancıyla okurseverlerin karşısına çıkan Alper Tekbaş, 304 sayfadan oluşturduğu bu eserle raflardaki yerini aldı.



Gündemin nabzını tutan güçlü kaleme sahip
Bir dönem Star Gazetesi'nde köşe yazısı da yazan Alper Tekbaş, kaleme aldığı yazılarla da gündeme yön veren bir isim olarak dikkat çekmişti.


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