Alper Potuk'la Tuvana Türkay uçakta kriz çıkardı THY'den açıklama geldi

İstanbul Havalimanı'ndan Dalaman'a uçacak olan Tuvana Türkay ve Alper Potuk çifti, Türk Hava Yolları'nda kriz çıkardı. Olay, önceki akşam meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız bindi. Potuk ise uçağın kalkmasına 4 dakika kala alana geldi. Olanlar ise bu dakikadan sonra oldu.