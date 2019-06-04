Alper Potuk ve Tuvana Türkay uçakta kriz çıkardı THY'den açıklama geldi
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Alper Potuk, bir küs bir barışık olduğu oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay'la birlikte uçağı birbirine kattı.
İstanbul Havalimanı'ndan Dalaman'a uçacak olan Tuvana Türkay ve Alper Potuk çifti, Türk Hava Yolları'nda kriz çıkardı. Olay, önceki akşam meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız bindi. Potuk ise uçağın kalkmasına 4 dakika kala alana geldi. Olanlar ise bu dakikadan sonra oldu.
Havalimanına geç geldiği için uçağa yetişemeyeceğini anlayan Alper Potuk, Türkay'ı arayarak uçaktan inmesini söyledi. Sevgilisinin dediğini yapan oyuncu hem uçağı rötara soktu, hem de sosyal medyadan THY'ye "Rezilsiniz" diyerek isyan etti.
Rezilsin THY: Yaptığı paylaşımda “Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz” diyen Türkay'a kısa süre içinde THY'den yanıt geldi.
Şirket açıklama yaptı: Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY'den şu açıklama yapıldı; "01.06.2019 Tarihli TK2572 istanbul - Dalaman seferinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Alper Potuk 00.45 seferine boarding tamamlandıktan sonra 00.41 de müracaat etmiştir.