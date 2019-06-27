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Alper Potuk Fener'in başına bela oldu

Alper Potuk Fener'in başına bela oldu

Fenerbahçe, Mehmet Topal’dan sonra Alper Potuk’la da yollarını ayırmak istiyor ancak tecrübeli futbolcu bu öneriye yanaşmıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor.

Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı.

Ayrılmaya yanaşmıyor
Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon Euro'luk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

"Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi.

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