Alpaslan Öztürk Galatasaray yolunda

Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katıyor.

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Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu durumundaki Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağlamak üzere.

27 yaşındaki stoper, son detayları görüşmek için Türk Telekom Stadı’nda yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların anlaşması durumunda transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe forması ile 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç Kara ile de anlaşma sağlamıştı.