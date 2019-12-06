Alpaslan Kuytul cezaevinden çıktı eşine ve çocuklarına böyle sarıldı

ADANA 'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’u yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Davada tutuklu sanık kalmazken, duruşma ertelendi.