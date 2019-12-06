Alpaslan Kuytul cezaevinden çıktı eşine ve çocuklarına böyle sarıldı
Suç Örgütü Kurmak Ve Nitelikli Dolandırıcılık sebebiyle 22 aydır tutuklu bulunan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul tahliye oldu. Kuytul'u cezaevi çıkışı büyük bir kalabalık karşıladı. Kuytul kendisini karşılayan eşi ve çocuklarına uzun uzun sarılarak hasret giderdi.
ADANA 'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’u yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Davada tutuklu sanık kalmazken, duruşma ertelendi.
Eşinden tebrik mesajı
Alpaslan Kuytul için verilen tahliye kararının ardından eşi Semra Kuytul, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Semra Kuytul paylaşımında, "ELHAMDÜLİLLAH. ÇOK ŞÜKÜR. Cezaevine doğru yola çıktık almaya gidiyoruz inşaallah. Tebrik mesajı gönderen herkese teşekkür ediyorum. Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum." ifadelerini kullandı.
Alpaslan Kuytul'u cezaevi çıkışında büyük bir kalabalık karşıladı. Kuytul'un eşi ve çocukları da oradaydı. Kuytul'un kapıda görünmesiyle büyük bir sevinç yaşandı. Kuytul eşi ve çocuklarına sarılıp hasret giderdi.
Temel Karamollaoğlu beni aradı
22 aydır cezaevinde yatan Kuytul tahliye edildikten sonra Milli Gazete'ye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da kendisini aradığını söyleyen Kuytul şu açıklamalarda bulundu: