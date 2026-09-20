Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanı seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Terörsüz Türkiye, devletin terörü silahıyla, uzantılarıyla ve beslendiği bütün alanlarla tasfiye edecek güce ulaştığının ilanıdır." dedi.

MHP Ankara İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

27 Nisan 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 15. Olağan Kongre sürecinin 7 Mayıs 2026'da, Kuvayı Milliye ruhunun ilk kıvılcımının yakıldığı ve Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'un İlkadım ilçesinde başlatıldığını hatırlatan Bahçeli, MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'na giden süreçte gerçekleştirilen ilçe ve il kongrelerinin teşkilatlara ve demokrasi adına hayırlara vesile olmasını diledi.

Milliyetçi-Ülkücü hareketin, Türk milletinin birlik ve dirliğinin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin güvencesi olmaya devam edeceği yönünde görüş bildiren Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi, kaynaklarımızın milletimizin kalkınmasına yönlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Nitekim bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin haklılığı tartışmasız görülecektir. Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz."

"Devlet, elli yıldır milletimizin kanını döken terör belasını temizliyor"

Kongrenin divan başkanlığını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye ile Devlet Bahçeli'nin bir kez daha ağır bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, pazarlık değildir, Devletin geri çekilmesi hiç değildir. Terörsüz Türkiye, devletin terörü silahıyla, uzantılarıyla ve beslendiği bütün alanlarla tasfiye edecek güce ulaştığının ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı eleştiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Dün Altılı Masa'da oturan sizdiniz. HDP'nin desteğini alan cumhurbaşkanı adayının arkasında duran sizdiniz. Kent uzlaşılarıyla flörtleşen sizdiniz. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın, İYİ Partililere dönerek 'HDP ve PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla koltuklarınızda oturuyorsunuz' dediği görüntüler hala ortadadır.

O gün sustunuz. Ne o sözlere cevap verebildiniz ne de o siyasi beraberliğin hesabını verebildiniz. Milliyetçiliğiniz bugün mü aklınıza geldi? Bugün ise terör örgütünün silah bırakmasını, feshedilmesini ve bütün unsurlarıyla tasfiye edilmesini hedefleyen iradeyi teslimiyetle suçluyorsunuz. Hangisi doğru? Dünkü sözünüz mü, bugünkü öfkeniz mi, yoksa durduğunuz yere göre değişen siyasi hesabınız mı?"

Terör örgütünün tasfiye edildiğini, silah bırakılmadan hiçbir hükmün uygulanmadığını, devletin geri çekilmediğinin altını çizen Karakaya, "Devlet, elli yıldır milletimizin kanını döken terör belasından geriye ne kalmışsa temizliyor. Terör örgütü kapanacak, silahlı yapılar ortadan kalkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapan bütün partiler de terörün gölgesinden çıkarak gerçek anlamda birer Türkiye partisi olmak zorunda kalacaktır. Türkiye'nin yeni dönemi budur." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaya, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a "Sizin ise öngörünüz yok da, arka görünüz de yok." diyerek, "Söylemlerinizin, FETÖ başta olmak üzere Türk devletine düşman odakların söylemleriyle paralelliklerini görün. Siz kime hizmet ettiğinize, kimlerin değirmenine su taşıdığınıza dikkat edin. Milliyetçi hassasiyetleri kişisel hırslarınızın ve siyasi geleceğinizin malzemesi yapmayın. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye öfkeniz, devletin ve milletin geleceğini görmenize engel olmasın." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının tartışılmadığına, milli egemenliğin pazarlık konusu yapılmadığına vurgu yapan Karakaya, "Vatanımızdan, bayrağımızdan ve milletimizin birliğinden taviz vermeyiz. Silahlar teslim edilecek. Terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek. Terörün siyasete düşen gölgesi kaldırılacak. Kardeşlik güçlenecek. Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

"Yıllar sonra tarih kitapları Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı altın harflerle yazacaktır"

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da ülkücü hareketin karşılaştığı zorluklara rağmen çizgisinden taviz vermediğini bildirdi.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atıldığı önemli bir dönemden geçildiğini belirten Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye vizyonu ile Türkiye'nin, yarım asırlık terör belasından kurtulmak üzere olduğunu söyledi.

Doğan, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir pazarlık, al-ver veya taviz olmadığını vurgulayarak, "Bu hedef, terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak, devletimizin egemenliğini güçlendirmek, milletimizin kardeşliğini daha da sağlamlaştırmaktır. Ülkemiz terör belasından kurtuldukça, milletimiz huzurlu yarınlara emin adımlarla ilerledikçe, yıllar sonra tarih kitapları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'i bir kez daha altın harflerle yazacaktır." diye konuştu.

Kongrede seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Alparslan Doğan, 643 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Ahmet Selim Yurdakul, Özgür Bayraktar, Yaşar Yıldırım ve Zühal Topcu'nun yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da katıldı.