'Alo Polis' yalanına bir servet kaptırdı! Galataport mühendisini banka banka dolaştırıp neyi varsa aldılar

Telefonda kendisini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcıların son kurbanı Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman oldu. 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda ziynetini 'Alo Dolandırıcı'lara kendi elleriyle teslim etti.

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Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'u geçen yıl 31 Ekim'de telefonla arayan dolandırıcılar, adının FETÖ'ye karıştığını ve kara para aklama olayında banka bilgilerinin kullanıldığını öne sürdü. Sözde polisler, kadını gözaltına alınma korkusuyla görüşmeye ikna etti.

1 milyon 100 bin dolar ve 170 bin Euro'yu sırt çantasında verdi

Genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti.

3 seferde daha 650 bin dolar daha çekip teslim etti

Birkaç gün sonra bu kez başka bir şubeden 500 bin dolar daha çeken, ertesi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha çeken Ceren Ataman, paraları yanına gelen kişiye verdi. Günlerce banka banka dolaşarak varını yoğunu kaptıran Ataman, toplamda 36 milyon liraya denk gelen dövizini alanların parmak izi çalışması yapıldıktan sonra aranacağı söylenmesine rağmen arayan olmayınca şikayetçi oldu.