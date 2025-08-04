"'Alo, ben polis-savcı' devri bitti'' Yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri tek tek açıklandı

Çok sık yapılan uyarılar ve toplumsal farkındalık sayesinde artık ‘Alo, ben polis’ diyerek insanları kandırma dönemi neredeyse bitti. Dolandırıcılar, kurbanlarını şüphe uyandırmadan ikna etmek için sızdırılmış kişisel verileri ve psikolojik ikna taktiklerini kullanmaya başladı. Yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinde artık araç plakalarımız, HGS giriş-çıkış bilgilerimiz, doğum tarihimiz, hatta TC kimlik numaramız ve annemizin kızlık soyadı gibi son derece özel bilgiler de yer alıyor. Bu verilerle bizi öyle bir kuşatıyorlar ki, kandırılmamak neredeyse imkansız hale geliyor. Peki bu dolandırıcılar bu kadar hassas bilgiye nasıl ulaşıyor ve sizinle nasıl irtibata geçiyorlar? İşte ürküten detaylar...