"'Alo, ben polis-savcı' devri bitti'' Yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri tek tek açıklandı
Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini tek tek sıraladı. Gülderen, "'Alo, ben polis-savcı' devri bitti, artık telefonlarımızın ucunda kişisel verilerimizle bizi ikna eden dolandırıcılar var." ifadelerini kullandı.
İşte Gülderen'in o yazısı...
“Alo, ben polis-savcı” devri bitti, artık telefonlarımızın ucunda kişisel verilerimizle bizi ikna eden dolandırıcılar var. Araç plakamız, HGS giriş-çıkış bilgilerimiz, hatta T.C. kimlik numaramız gibi son derece özel verilerle donanmış dolandırıcılar, artık güvenimizi sarsmak yerine, bize ait bilgileri doğru söyleyerek güvenimizi kazanıyor ve bizi tuzağa çekiyor. Aman dikkat.
Çok sık yapılan uyarılar ve toplumsal farkındalık sayesinde artık ‘Alo, ben polis’ diyerek insanları kandırma dönemi neredeyse bitti. Dolandırıcılar, kurbanlarını şüphe uyandırmadan ikna etmek için sızdırılmış kişisel verileri ve psikolojik ikna taktiklerini kullanmaya başladı. Yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinde artık araç plakalarımız, HGS giriş-çıkış bilgilerimiz, doğum tarihimiz, hatta TC kimlik numaramız ve annemizin kızlık soyadı gibi son derece özel bilgiler de yer alıyor. Bu verilerle bizi öyle bir kuşatıyorlar ki, kandırılmamak neredeyse imkansız hale geliyor. Peki bu dolandırıcılar bu kadar hassas bilgiye nasıl ulaşıyor ve sizinle nasıl irtibata geçiyorlar? İşte ürküten detaylar...
VERI İHLALLERİ
En büyük tehlike, siber saldırılarla ele geçirilen devasa veri tabanları. Güvenlik önlemleri yetersiz olan bazı e-ticaret siteleri, kargo şirketleri veya çeşitli online hizmet sağlayıcıların sistemlerinden sızdırılan veriler, dolandırıcılar tarafından internetin karanlık köşelerinde (Dark Web) alınıp satılıyor. Bu veri setleri, milyonlarca kişinin isim, adres, telefon, plaka ve hatta TC numarası gibi kritik bilgileri içerebiliyor.
OLTALAMA HEP VAR
Oltalama yani yem atma yine en sık rastlanan yöntemlerden biri olmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni çoğu şeyi okumadan ve anlamadan tıklamamızdan kaynaklanıyor. Dolandırıcılar, resmi bir kurumdan gelmiş gibi görünen sahte SMS veya e-posta mesajları gönderiyor. Bu mesajlardaki linklere tıkladığınızda, açılan sahte web siteleri, sizden HGS borcu sorgulama veya kargo takibi gibi bahanelerle kişisel bilgilerinizi girmenizi istiyor. Siz bilgilerinizi girdikçe, tüm detaylar doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor.