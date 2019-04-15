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Almula Merter kaç yaşında aslen nereşi eşi kimdir?

Almula Merter kaç yaşında aslen nereşi eşi kimdir?

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dublaj sanatçısı da olan Almula Merter kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve İngiliz eşi  Robert Churm kimdir sorularının yanıtı haberimizde. Almula Merter 51 yaşında anne oldu, aynı zamanda 2 İngiliz çocuğu evlatlık edindi.

Almula Merter son günlerde özel hayatı ile konuşuluyor. Aslen Ankaralı olan tiyatro sanatçısı 1966 yılında doğdu babası oyuncu Ferdi Merter. Dublaj sanatçılığı da yapan Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra’da Methodist Kilisesi’nde evlendi. 51 yaşında anne olan Almula Merter 2018 yılında 2 tane İngiliz çocuğu evlatlık edindi. 

ALMULA MERTER KİMDİR: Almula  Merter,  1966 yılında  Ankara’da  doğmuştur.  Tiyatro  sanatçısı  Ferdi Merter'in  kızıdır.  Annesinin  adı  Cansın’dır.  1982  ile 1984  yılları  arasında Hacettepe  Üniversitesinde  sosyoloji  ve  psikoloji  eğitimi  aldıktan  sonra  1984  ile 1988  yılları  arasında  Ankara  Devlet  Konservatuarı,  tiyatro  bölümünü  okuyarak bitirdi. 

Konservatuarın  tiyatro bölümünden  mezun  olduktan sonra  Devlet  Tiyatrolarında oyuncu  olarak  çalışmaya başladı.  1990  yılında İtalya’ya  Roma’ya  giderek Spazio  Müzik  Okulunda modern  dans,  sahne tasarımı,  ses  ve  vücut  dili eğitimi ve Alexander tekniği ile  İngiltere’de  de oyunculuk  tekniği, psikodrama  eğitimi  aldı.

Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika  da  fonetik  bilimi,  yaratıcı  drama,  modern  dans,  ses  ve  nefes  teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı. Almula Merter, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Almula  Merter,  1976 yılından  beri,  dublaj  yapmakta.

Yazar  Eve  Ensler tarafından  yazılan,  Türkiye'de  Almula  Merter'in  sahneye koyduğu, Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul ve  Müge Oruçkaptan'ın oynadığı 'Vajina Monologları' adlı oyununu 2003 yılında Almula Merter yönetmen olarak sahneledi.

2003  yılında  Kadıköy  Kaymakamı  Yüksel  Peker  "Vajina  Monologları"  isimli oyunun  Halk  Eğitim  Merkezi'nde  sahnelenmesine  izin  vermemiş.  Kaymakam, "oyunun ismini telaffuz etmeye bile utanıyorum." demiş. Oyunun yönetmeni Almula Merter, buna karşılık: "Vajina tıbbi bir isim, utanacak bir şey yok, o asıl 'kaymakam' sözcüğüyle uğraşsın" demiştir. 2004  yılında,  babası  Ferdi  Merter'le  birlikte  Çığır  Sahneyi,  kurdu.  Yurt  dışında kadınlar  ve  özellikle  Müslüman  kadınlar  üstüne  seminerler  vermektedir.  2007 yılında Bulgaristan’da müzikal oyun sahneye koymuştur. İyi  derecede  İngilizce,  Fransızca,  İtalyanca,  İspanyolca  konuşmakta  ve  çeviri yapmakta olan Almula Merter, yeni kültür ve dilleri öğrenmek için sirk dahil pek çok işte çalışarak, dünyayı gezmiştir. 2008 yılında Duygu Asena’ya ithaf ettiği ve Türkiye’nin ünlü kadınlarıyla cinsellik hakkında  yapılan  röportajların  yer  aldığı  “Aslında  Erkek  Diye  Birşey  Yok”  adlı kitabını yazmıştır. Almula Merter, 2011 yılında Londra’ya taşındı. Londra’daki okullarda drama dersi veriyor  ve  Cosmopolitan­Trend­Dishy­Socıety  dergilerinde  köşe  yazıları  ve röportajları yer almaktadır. İş hayatına Londra’da devam eden Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra’da Methodist Kilisesi’nde evlendi. 2018 Ocak ayında kimsesiz 2 İngiliz kardeşi evlat edindi.

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