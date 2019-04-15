Almula Merter kaç yaşında aslen nereşi eşi kimdir?

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dublaj sanatçısı da olan Almula Merter kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve İngiliz eşi Robert Churm kimdir sorularının yanıtı haberimizde. Almula Merter 51 yaşında anne oldu, aynı zamanda 2 İngiliz çocuğu evlatlık edindi.

Almula Merter son günlerde özel hayatı ile konuşuluyor. Aslen Ankaralı olan tiyatro sanatçısı 1966 yılında doğdu babası oyuncu Ferdi Merter. Dublaj sanatçılığı da yapan Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra’da Methodist Kilisesi’nde evlendi. 51 yaşında anne olan Almula Merter 2018 yılında 2 tane İngiliz çocuğu evlatlık edindi.

ALMULA MERTER KİMDİR: Almula Merter, 1966 yılında Ankara’da doğmuştur. Tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'in kızıdır. Annesinin adı Cansın’dır. 1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldıktan sonra 1984 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünü okuyarak bitirdi.

Konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında İtalya’ya Roma’ya giderek Spazio Müzik Okulunda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere’de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı.

Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika da fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı. Almula Merter, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Almula Merter, 1976 yılından beri, dublaj yapmakta.

Yazar Eve Ensler tarafından yazılan, Türkiye'de Almula Merter'in sahneye koyduğu, Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul ve Müge Oruçkaptan'ın oynadığı 'Vajina Monologları' adlı oyununu 2003 yılında Almula Merter yönetmen olarak sahneledi.

2003 yılında Kadıköy Kaymakamı Yüksel Peker "Vajina Monologları" isimli oyunun Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenmesine izin vermemiş. Kaymakam, "oyunun ismini telaffuz etmeye bile utanıyorum." demiş. Oyunun yönetmeni Almula Merter, buna karşılık: "Vajina tıbbi bir isim, utanacak bir şey yok, o asıl 'kaymakam' sözcüğüyle uğraşsın" demiştir. 2004 yılında, babası Ferdi Merter'le birlikte Çığır Sahneyi, kurdu. Yurt dışında kadınlar ve özellikle Müslüman kadınlar üstüne seminerler vermektedir. 2007 yılında Bulgaristan’da müzikal oyun sahneye koymuştur. İyi derecede İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca konuşmakta ve çeviri yapmakta olan Almula Merter, yeni kültür ve dilleri öğrenmek için sirk dahil pek çok işte çalışarak, dünyayı gezmiştir. 2008 yılında Duygu Asena’ya ithaf ettiği ve Türkiye’nin ünlü kadınlarıyla cinsellik hakkında yapılan röportajların yer aldığı “Aslında Erkek Diye Birşey Yok” adlı kitabını yazmıştır. Almula Merter, 2011 yılında Londra’ya taşındı. Londra’daki okullarda drama dersi veriyor ve Cosmopolitan­Trend­Dishy­Socıety dergilerinde köşe yazıları ve röportajları yer almaktadır. İş hayatına Londra’da devam eden Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra’da Methodist Kilisesi’nde evlendi. 2018 Ocak ayında kimsesiz 2 İngiliz kardeşi evlat edindi.