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Almanya'nın Türkiye'ye ambargosu soruldu! Scholz'un cevap veremedi

Almanya'nın Türkiye'ye ambargosu soruldu! Scholz'un cevap veremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Türkiye'ye yönelik askeri malzemelerin satışına müsaade edip etmeyecekleri sorusuna, "Almanya'da keskin bir savunma ihracatı politikamız var" şeklinde cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamaların ardından soru alan Scholz'a Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargolar da soruldu.

"NATO çerçevesinde yeni bir güvenlik durumunun ortaya çıktığını söylediniz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra. Bu çerçevede Almanya'nın Türkiye'ye bazı askeri malzemelerin satışına izin vermediğini biliyoruz. Üstü kapalı bir ambargo söz konusu. Bu yeni güvenlik durumunda NATO müttefikiniz olan Türkiye'ye bu ambargoların sona ermesi için bir adım atacak mısınız?" sorusu karşısında bir müddet lafı dolandıran Scholz, daha sonra ülkesinde bu konuda keskin politikalar olduğunu ve yasalar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Almanya Şansölyesi, "Biz NATO'da çok yakın bir iş birliği halindeyiz, bazı örnekleri verdim zaten. Bu iş birliği gittikçe önem kazanıyor. Örneğin ileri güç konusunda NATO'nun batı cephesindeki güçlerimizi güçlendirmek istiyoruz ve daha da geliştireceğiz. Burada bir federal ordu içinde NATO bütçesine 50 milyar avroluk bir bütçe sağlıyoruz. Almanya'da keskin bir savunma ihracatı politikamız var. Bu kurallarımız oldukça keskindir. Yasa ile tespit edilen bir çerçeve içinde hareket etmek zorundayız" dedi.

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