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Almanyan Türk siyasetçi Cem Özdemir : Ben de koronavirüs oldum

ALMANYA'da Türk kökenli siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Cem Özdemir korona kaptığı haberini twitterdan bir video ile duyurdu.

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Ölümcül corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaşırken, Avrupa'da bilanço artıyor.

Almanya'da corona virüs vakaları 2 bin 801 artarak 10 bin 999'a yükseldi. Çin'den ise, ilk kez ülke içi kaynaklı Covid-19 tespit edilemediği bilgisi geldi; 34 yeni vakanın tümü "ithal". ABD'de ölü sayısı artarken, Rusya, Kosta Rika ve Meksika'dan ilk ölüm haberleri geldi.

Cem Özdemir'in testi pozitif çıktı
Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Cem Özdemir'in koronaya yakalandığı öğrenildi. 

'Bende korona oldum'
Cem Özdemir twitter hesabından 'koronaya' yakalandığını duyurdu. 'Ben de virüse yakalandım' diyen Cem Özdemir, durumunun iyi olduğunu evde karantinada bulunduğunu söyledi. 

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