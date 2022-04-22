Almanya'daki sebze fiyatlarını TL'ye çeviren Ahmet Dursun beyin yaktı kendini böyle akladı

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'taki performansıyla futbolseverlerin hafızalarında yer edinen Dursun, “Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” notuyla Almanya’daki marketteki domates ve salatalık fiyatlarını TL cinsine çevirerek kendince eleştirdi.