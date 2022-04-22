Almanya'daki sebze fiyatlarını TL'ye çeviren Ahmet Dursun beyin yaktı kendini böyle akladı
Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun'un bugün sosyal medya hesabından paylaştıkları günün konusu oldu. Almanya'da yaşayan Ahmet Dursun'un sebze fiyatlarını TL'ye çevirmesi ve hayat çok ucuz değil mi yazması tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Ahmet Dursun yeni bir açıklama yaptı.
Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'taki performansıyla futbolseverlerin hafızalarında yer edinen Dursun, “Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” notuyla Almanya’daki marketteki domates ve salatalık fiyatlarını TL cinsine çevirerek kendince eleştirdi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Instagram hesabından olay bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Almanya'daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek gönderme yaptı.
Story'ye “Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” yazan Dursun, marketteki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirdi.
"Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" ifadelerini kullanan Dursun'a tepkiler yağdı.