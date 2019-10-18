Almanya’daki bir laboratuvarda gerçekleşen hayvan deneylerinin korkunç görüntüleri
Hayvanlar üzerinde deney yapan her laboratuvar gibi Almanya’daki bir laboratuvardan sızan görüntüler tüm insanlığı yine dehşete düşürdü. Hamburg yakınlarındaki Farmoloji ve Toksikoloji Laboratuvarındaki (LPT) hayvan deneylerinin korkunç görüntüleri Cruelty Free International ve Soko Tierschutz tarafından yayınlandı.
Şirketin Mienenbüttel’deki test tesisini işleten LPT, Almanya’nın en büyük özel laboratuvarlardan biri ve 175 kişiyi istihdam ediyor. Beagle cinsi köpek, maymun, kedi ve tavşanlarda toksikoloji testleri yapıyorlar. İnternet sitesinde, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak çalıştığını iddia ediyor. Birkaç ay önce orada çalışan bir hayvan hakları aktivisti görüntüleri kaydetti.
Beagle’ların boğazlarını aşağıya doğru zorluyorlar ve onlara zorla kapsül veriyorlar. Deney sonrasında acıya ve sık sık da kanamaya maruz kalıyorlar. Kedilere, eğitimsiz profesyoneller tarafından günde 13 kez iğne vuruluyor ve kedilerin sık sık acı çektiği görülüyor. Maymunlar korkunç deneylere ve muameleye maruz kalıyorlar. Hasta bir köpeği bakımsız koşullarda tutuyorlar. Maymunlar test sırasında diş telleri ile tutuluyor.
Teknisyenlerin şiddet uyguladığı çok bariz gözüküyor. Maymunlar küçük metal kafeslerde tek başlarına tutuluyor ve yüksek sıkıntılara işaret eden daireler şeklinde döndüğü görülüyor. Uzun süre ayakta durmaya zorlanıyorlar. Ölmekte olan kedi ve köpekler var. Bu görüntülerin medyaya düşmesinin ardından laboratuvara soruşma açıldı.
Humane Society International dan Kate Willett, “Bu tür muamele etik olarak desteklenemez ve oldukça yasa dışıdır. Her ülke kendi hayvan bakımı kurallarını geliştiriyor, ancak bu korkunç koşullarda barındırılan köpekler ABD ve İngiltere standartlarına uymuyor ve bilimsel sonuçların kalitesi için ciddi sonuçlar doğuruyor” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca Willet, hayvanlardan toplanan herhangi verinin neredeyse işe yaramaz olduğunu çünkü fizyolojilerinin yaşadıkları stres ile değişeceğini vurguladı.