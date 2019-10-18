Almanya’daki bir laboratuvarda gerçekleşen hayvan deneylerinin korkunç görüntüleri

Humane Society International dan Kate Willett, “Bu tür muamele etik olarak desteklenemez ve oldukça yasa dışıdır. Her ülke kendi hayvan bakımı kurallarını geliştiriyor, ancak bu korkunç koşullarda barındırılan köpekler ABD ve İngiltere standartlarına uymuyor ve bilimsel sonuçların kalitesi için ciddi sonuçlar doğuruyor” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca Willet, hayvanlardan toplanan herhangi verinin neredeyse işe yaramaz olduğunu çünkü fizyolojilerinin yaşadıkları stres ile değişeceğini vurguladı.