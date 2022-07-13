Almanya'da topluca ısınmak için odalar kuruluyor

RUSYA’dan doğalgaz tedarikinin tamamen durması ihtimali Avrupa’da sert tasarruf tedbirleri devreye girdi. Kışın soğuk geçtiği Almanya’da binlerce kişinin toplu halde ısınacağı özel alanlar hazırlanıyor.

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Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattı bakım çalışmaları sebebiyle 10 günlüğüne kapatılması, Avrupa’da paniğe yol açtı. Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, doğalgaz kıtlığı ve hızla artan ısıtma maliyetlerinin çok sayıda bu kış faturalarını ödeyememesine sebep olabileceği ve buna karşı halka açık ‘ısınma alanları’ kurulması gerekebileceğini duyurdu.

"Sıcak odalar oluşturmayı düşünmek gerekiyor"

Bild gazetesinin aktardığına göre Landsberg “Gelişmelerin ne kadar dramatik olacağını kimse tam olarak söyleyemez” ifadelerini kullanarak “Dondurucu soğuklarda insanların kalabileceği ‘sıcak odalar’ oluşturmayı düşünmek gerekiyor” dedi.

Batı Almanya’da yer alan Ludwigshafen’in belediye başkanı Jutta Steinruck ise, gazeteye verdiği demeçte, Friedrich-Ebert-Halle arenasını dev bir ısınma salonuna dönüştürmek üzere olduklarını belirtti. Steinruck “Şu anda sonbahar ve kış için tüm acil durum senaryolarına hazırlanıyoruz” diyerek, tüm kentlerde benzer uygulamaların benimsenmesi çağrısında bulundu.

Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyecek

10 gün sonra Kuzey Akım 1 boru hattından gaz tedarikinin yeniden başlamaması Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyecek. Rusya’nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda endüstride gaza tamamen bağımlı olan Almanya’da hızla ekonomik gerileme yaşanabileceği düşünülüyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa’nın bunun için hazırlı olması gerektiğini söyledi. Almanya’nın doğalgaz depolama tesisleri şu anda yüzde 64 oranında dolu. Uzmanlar yaşanacak doğalgaz kesintisi sonrası ülkede gübre, ilaç, deterjan ve kozmetik ürünlerinde kıtlık yaşanabileceğini söylüyor. Rusya’nın doğalgaz musluğunu tekrar açmama ihtimali Almanya’nın yanı sıra İtalya gibi başka ülkeleri de etkiliyor. İtalyan enerji şirketi Eni, Rusya’dan mevsim normallerinin altında gaz alabildiğini belirtmişti.

Moskova yönetimi 5 ülkenin doğalgazını kesmişti

Moskova yönetimi şimdiye kadar Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya’ya yeni ödeme planına uymadıkları gerekçesiyle doğalgaz tedarikini kesti. Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ise doğalgazın bir kısmını Kuzey Akım 1 hattından, diğer kısmını ise Ukrayna’dan gelen bir boru hattından alabiliyor.

Dünya bu kadar büyük enerji krizi yaşamamıştı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol (IEA) “Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç şahit olmamıştı” dedi. Enerjiyle ilgili Sidney’de bir toplantıda konuşan Fatih Birol, petrol, doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek “Neden? Çok basit. Ukrayna’yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğalgaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu kışın Avrupa’da çok çok zor geçeceğini vurgulayan Fatih Birol “Bu dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olabilecek önemli bir endişe” dedi. Birol, 1970’lerde petrol krizinin enerji ve yakıt verimliliği anlamında önemli yeniliklere kapı açtığını da belirttiği konuşmasında “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan sürecin hükûmetlerin yenilenebilir enerjiye geçiş hızları üzerinde benzer bir etki oluşturabileceğini” de aktardı.

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