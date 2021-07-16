Almanya'da sel! Ölü sayısı 95'i aştı binlerce kişi kayıp binalar çöktü yollar yok oldu
ALMANYA'da şiddetli yağmurun neden olduğu sel tam bir felakete dönüştü. 95 kişi hayatını kaybederken, sadece Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi bin 300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Felakette arama kurtarma çalışmaları zor şartlarda devam ettiriliyor.
Şiddetli yağmurun Almanya'nın batı bölgelerinde sele yol açmasının ardından altı bina çöktü. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.
Altena ve Wedohl kasabalarında görev başındaki iki itfaiyecinin de arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.
Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.